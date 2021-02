Bittere Nachrichten für den Tabellenführer der niederländischen Eredivisie. Die Uefa hat den Torhüter von Ajax Amsterdam und Leistungsträger André Onana per sofort für ein Jahr gesperrt. Diese Sperre schliesst den Kameruner von sämtlichen Fussball-Aktivitäten weltweit aus. In einem Statement meldet sich Ajax am Freitagmittag und kündigt an, dass man Einspruch einlegen werde beim Sport-Gerichtshof CAS.