So postete der rumänische Journalist Emanuel Rosu verschiedene Videos auf Twitter. Videos, die die Vorfälle minutiös aufarbeiten. In seinen Posts sticht besonders ein Video hinaus. Zu sehen und zu hören in diesem: Spieler, die mit den Schiedsrichtern diskutieren sowie eine nicht genau zuordnungsbare Person, die sagt: «In meinem Land sind Rumänen Zigeuner. Aber ich kann auch nicht Zigeuner sagen.» Zu vermuten ist, dass sich die unbekannte Person dabei wohl auf den Wortwechsel und rassistische Beleidigung zuvor bezieht.

War es der türkische Trainer?

Was sicher ist: Der Rassismus-Skandal wird noch weiter hohe Wellen werfen. Das sah man beim Wiederanpfiff der Begegnung am Mittwochabend, als alle Spieler samt Schiedsrichter um den Mittelkreis mit erhobener Faust hinknieten. Oder auch am Shitstorm gegenüber dem ehemaligen Schweizer Spitzen-Schiedsrichter Urs Meier, der in der «Blue»-Sendung mit kontroversen Aussagen auffiel.