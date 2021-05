Wegen der Superliga : Uefa verschärft Drohung gegen Real Madrid, Barcelona und Juventus Turin

Welche Konsequenzen den drei Superliga-Gründungsmitgliedern drohen, ist bisher nicht bekannt.

Die Europäische Fussball-Union Uefa hat ihre Drohung gegen die verbliebenen drei Gründungsmitglieder der gescheiterten Superliga verschärft. Man habe sich alle Rechte vorbehalten, angemessene Aktionen zu unternehmen und werde die Angelegenheit an die zuständigen Uefa-Disziplinargremien übergeben, teilte der Kontinentalverband am Freitagabend mit. Aus dem ursprünglichen Dutzend haben bislang Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin ihre Ambitionen für eine Superliga nicht aufgegeben. Die möglichen konkreten Konsequenzen liess die Uefa offen.

Die weiteren neun Gründungsmitglieder der Konkurrenzliga zur Champions League verpflichteten sich hingegen in einer Erklärung, dass sie weiter am Europapokal der Uefa teilnehmen werden. Diese neun Clubs hätten akzeptiert, «dass das Superliga-Projekt ein Fehler war», hiess es in der Mitteilung. Die Vereine werden eine Spende von 15 Millionen Euro für den Kinder-, Jugend- und Amateurfussball tätigen und zudem fünf Prozent ihrer Einnahmen aus dem Europapokal einer Saison zur Weiterverteilung zur Verfügung stellen.