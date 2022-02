Reaktion auf Ukraine-Einmarsch – Uefa wirft Spartak Moskau aus der Europa League 

Schalke trennt sich von Gazprom

Gazprom ist ein staatlicher russischer Energiekonzern, der sich im grossen Stil als internationaler Sportsponsor betätigt. Gazprom gehört auch zu den grössten Geldgebern der Europäischen Fussballunion Uefa. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine verhängten westliche Staaten in den vergangenen Tagen unter anderem drastische Wirtschaftssanktionen.

Bereits am Donnerstag gab Schalke die Entscheidung bekannt, den Gazprom-Schriftzug von den Trikots zu streichen. Am Wochenende lief die Mannschaft bereits in einem «Sondertrikot» auf, bei dem dieser durch den Vereinsnamen überklebt wurde. Am Montag meldete der Verein, dass das Interesse an den Trikots «riesig» sei und der Andrang zu einer «Überlastung» im vereinseigenen Onlinefanshop führe.