Weinfelden : Ueli Fisch will Stadtpräsident werden

Der Weinfelder Stadtpräsidenten Max Vögeli tritt bei den Erneuerungswahlen Ende 2022 nicht mehr an. Ueli Fisch (GLP) will sein Nachfolger werden.

Ueli Fisch, Kantonsrat der Grünliberalen Thurgau, will Nachfolger des abtretenden Weinfelder Stadtpräsidenten Max Vögeli (FDP) werden. Das wurde am Mittwoch bekannt. Der 59-jährige Unternehmer und Politiker ist jedoch nicht der einzige Kandidat: Auch der partei­lose Roger Simmen will Vögeli beerben, der zwei Jahrzehnte die Geschicke der Stadt Weinfelden leitete und Ende Jahr in Pension gehen wird. Zudem hat auch die Mitte eine Kandidatur angekündigt. Noch ist nicht ent­schieden, ob die Partei mit Valentin Hasler oder Simon Wolfer zur Kampfwahl antreten wird. Die Wahlen finden Ende November statt.