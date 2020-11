Die wissenschaftliche Taskforce des Bundes ist im Kampf gegen das Coronavirus an vorderster Front dabei. Regelmässig informiert sie die Bevölkerung und hält sie dazu an, sich an die Regeln zu halten. Auch sieht sie sich als warnende Stimme. Für Bundesrat Ueli Maurers (SVP) Geschmack scheint die Taskforce aber zu weit zu gehen.

Durchblicken liess er dies, als er am Dienstagabend im Format «SVP bi de Lüt» online den Mitgliedern seiner Partei Red und Antwort stand. Er sprach von Experten, die den Bundesrat eine halbe Stunde nach dessen Auftritt «schon wieder» kritisierten. «Ihr seid auch die, die moralisieren und alles besser wissen», fuhr er adressiert an die Experten fort (siehe Video oben).

«Sehen nur gerade ihre Gesundheit»

Sie müssten zwar Experten sein, räumte Maurer ein. «Aber sie sehen nur gerade ihre Gesundheit.» Seine Aussage untermalte er mit einer Geste der Engstirnigkeit. Dabei müssten sie noch die Wirtschaft und die Gesellschaft sehen. «Die Kinder müssen in die Schule. Wir müssen leben, wir müssen Geld verdienen können, einkaufen können.» Ein pragmatischer Weg in der Mitte fehle etwas.

«Was ich manchmal auch bezweifle und kritisiere, sind diese Expertengläubigkeit und der absolute Glaube, dass alles richtig ist, was uns gesagt wird», so Maurer. Das dürfe man ja nicht laut sagen. «Ich glaube, wir müssen solche Sachen wirklich diskutieren.»

«Me darf nüm säge, was me dänkt!»

Auf den Beitrag haben über 200 User mit Kommentaren reagiert. Viele bedanken sich für Maurers «klare Worte». «Zuerst mal Chapeau an Ueli Maurer, seine Worte – me darf nüm säge, was me dänkt!», schreibt ein User etwa.