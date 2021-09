Foto im «Freiheitstrychler»-Shirt - «Ueli Maurer fällt dem Bundesrat in den Rücken»

Die massnahmenkritische Gruppierung ist an vielen Corona-Demos in der Schweiz anzutreffen.

Finanzminister Ueli Maurer (SVP) steht derzeit im Fokus. An einer Veranstaltung der SVP Wald ZH posierte er mit Mitgliedern der «Freiheitstrychler» – und trug dabei ein Shirt mit deren Logo. Mehrere Bilder zeigen den Bundesrat mit einzelnen oder auch Gruppen von Massnahmenkritikern und -kritikerinnen. Die «Freiheitstrychler» sind an vielen Corona-Demos in der Schweiz anzutreffen.