Kleiderladen-Besuch: Ueli Maurer ging trotz positivem Corona-Test shoppen

Trotz positivem Corona-Test ging Bundesrat Ueli Maurer in einem Kleidergeschäft in Ebnat-Kappel einkaufen.

Auf dem Weg, um seinem Parteikollegen Toni Brunner einen Besuch abzustatten, ging Bundesrat Ueli Maurer am Montag vor einer Woche noch in ein Kleidergeschäft in Ebnat-Kappel SG, um Hemden zu kaufen. Nichts weiter dabei, könnte man meinen. Jedoch war gerade am Montag zuvor bekannt geworden, dass Ueli Maurer Corona-positiv ist und deshalb auch eine geplante Reise ans Finanzminister-Treffen der G20 auf Bali nicht wahrnehmen konnte, wie der «Blick» schreibt.