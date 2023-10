Ueli Maurer: Ex-Bundesrat war im Podcast «Wortwächsel» zu Gast

Am Donnerstag war Alt-Bundesrat Ueli Maurer (72) im Podcast «Wortwächsel» des Zürcher Parteikollegen Benjamin Fischer (32) zu Gast. Im Gasthof Hirschen in Hinwil ZH sprachen die beiden über ihren Alltag und die Politik. Der Auftritt war Teil von Maurers Einsatz im Wahlkampf der SVP: «Ich war diese Woche im Emmental, in Genf, im Berner Jura und an vielen weiteren Orten. Ich besuche meine Freunde quer durch die Schweiz», so der Alt-Bundesrat.