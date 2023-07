Nachhaltigkeitsinitiative: Ueli Maurer kämpft gegen die Zuwanderung

«Maurer macht, was er schon als Parteipräsident gemacht hat: Lauthals gegen Ausländerinnen und Ausländer Stimmung machen», ärgert sich SP-Nationalrat Fabian Molina.

Ueli Maurer kämpft an vorderster Front gegen die Zuwanderung in die Schweiz. Die Initiative sei im Sinn der kommenden Generationen, erklärt er.

Beim politischen Gegner kommt das ungewöhnliche Engagement kurz nach dem Rücktritt nicht gut an.

Mit einer neuen Volksinitiative will die SVP die Einwanderung in die Schweiz bremsen.

Die Schweiz soll bis 2050 nie mehr als zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohner haben : Das verlangt die SVP mit ihrer neuen Nachhaltigkeitsinitiative . Die Parteiprominenz legte am Dienstag ihre Argumente dar.

«Es liegt im Interesse kommender Generationen, dass heute Instrumente geschaffen werden, um die Zuwanderung in die Schweiz mit klaren Grundsätzen zu regeln», lässt sich der streitbare Maurer von seiner Partei zitieren. Diese Verantwortung könne das Land mit der Initiative wahrnehmen.

Jährlich sind seit Beginn der Personenfreizügigkeit Tausende Menschen aus Europa in die Schweiz gezogen, um hier zu arbeiten.

Dass sich ehemalige Bundesräte in Komitees engagieren, ist ungewöhnlich - erst recht so kurz nach dem Abtritt von der grossen Bühne. Beim politischen Gegner kommt das gar nicht gut an.