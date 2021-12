Medienkonferenz : Ueli Maurer lanciert Kampf zur Teilabschaffung der Stempelsteuer

Bundesrat Ueli Maurer äusserte sich in einer Medienkonferenz zum Abstimmungskampf über die schrittweise Abschaffung der Stempelsteuer.

Am 13. Februar 2022 stimmt die Schweiz über die schrittweise Abschaffung der Stempelsteuer ab. SP, Grüne und Gewerkschaften haben das Referendum dagegen eingereicht. Bundesrat Ueli Maurer, Vorsteher des Eidgenössischen Finanzdepartements, äusserte sich am 21. Dezember an einer Medienkonferenz zur Abstimmungsvorlage.