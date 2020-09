Mit dabei am Treffen in Lohn BE waren, zumindest am offiziellen Mittagessen, auch Gesundheitsminister Alain Berset und Finanzminister Ueli Maurer. Dabei sorgte der SVP-Bundesrat für einen Moment der Heiterkeit, der von einem Reuters-Fotografen eingefangen wurde. Maurer wurde mit einer Maske im Schweizer-Stil abgelichtet, oder vielmehr mit dem kleinen Kreuz in der rechten oberen Ecke, im Stil der Schwyzer Kantonsflagge.