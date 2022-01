Streit mit Sandro Brotz – Ueli Maurer tritt erstmals seit Jahren in der SRF-Arena auf

2014 kam es in einer Sendung zum Thema Kampfjets zum Eklat zwischen den beiden. Maurer warf Brotz schlechte journalistische Arbeit vor.

Ueli Maurer (71) tritt kommenden Freitag erstmals seit langem in der «Arena» von SRF auf. Damit endet eine achtjährige Posse zwischen dem Finanzminister, dem Sender und Moderator Sandro Brotz (52). Das letzte Mal trat der SVP-Politiker nämlich 2014 in einer Sendung mit Brotz auf. Damals kam es zum Eklat. Neben Maurer werden auch Jacqueline Badran (60) von der SP, FDP-Parteipräsident Thierry Burkart (46) und Daniel Lampart, der Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), im Studio sein. Thema des Abends wird die Abschaffung der Stempelsteuer sein, die am 13. Februar zur Abstimmung kommt.