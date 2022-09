Bundesratskonferenz: «Ich habe Lust auf etwas Neues» – Ueli Maurer tritt zurück

Ueli Mauer hat am Freitagmittag in einer kurzfristig angesetzen Medienkonferenz seinen Rücktritt per Ende Jahr angekündigt. Er blickt mit Genugtuung auf seine Zeit im Bundesrat zurück. «Ich habe eine gewisse Genugtuung», sagt Maurer mit Blick auf seiner Zeit beim VBS. Er sei besonders stolz auf den Bereich Informatik: «Hier gehören wir heute zu den besten in der Welt.» Die Zeit als Finanzminister sei intensiv gewesen: «Wir haben die Corona-Zeit gut gemeistert. Wir haben gut reorganisiert.»