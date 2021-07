Treffen in Venedig : Ueli Maurer und G20-Finanzminister verhandeln über Mindeststeuer für Unternehmen

Die G20-Länder stellen sich mit dem Beschluss, Unternehmen mit einem Satz von mindestens 15 Prozent zu besteuern, hinter eine weltumspannende Steuerreform. In Venedig haben die Finanzminister, darunter Ueli Maurer über die Reform verhandelt.

Deutschlands Vizekanzler steht an der Lagune von Venedig und verspricht: «Das wird die Welt besser machen.» Er ist stolz: Die grossen Industrie- und Handelsländer haben sich am Samstag darauf verständigt, weltweit Steueroasen auszutrocknen und von grossen digitalen Unternehmen mehr Steuern zu verlangen.

Am Ende habe es Szenenapplaus gegeben, berichtet der SPD-Politiker. Über Jahre hatte der deutsche Finanzminister international zu den treibenden Kräften für die Reform gehört. Sie soll ein System umkrempeln, das nach rund 100 Jahren nicht mehr zeitgemäss ist.

Die Herausforderung

In den vergangenen Jahrzehnten waren die Staaten weltweit gefangen in einem Wettrennen nach unten: Im Kampf um die Ansiedlung grosser Firmen senkten sie ihre Unternehmenssteuern immer weiter. «Das ist ein Rennen, das niemand gewonnen hat», sagt US-Finanzministerin Janet Yellen. Stattdessen habe es den Ländern Ressourcen genommen, die sie eigentlich besser in die Bürgerinnen und Bürger sowie in Infrastruktur, also in Schulen, Spitäler oder in die Rente gesteckt hätten.

Letztlich zahlten global agierende Konzerne – besonders grosse Digitalunternehmen wie Amazon und Google – oft kaum Steuern, weil sie Gewinne in Steueroasen verschoben oder mit Tricks Milliarden sparten. Das sei unfair im Vergleich zum kleinen Handwerksbetrieb oder dem Buchladen um die Ecke, heisst es beim deutschen Finanzministerium.

Die Lösung – zwei Säulen

Geplant sind nun zwei Neuerungen: Alle international tätigen Unternehmen sollen – egal wo sie ihren Sitz haben – mindestens 15 Prozent Steuern zahlen. Dabei wird keinem Staat ein Steuersatz vorgeschrieben. Aber zahlt ein Unternehmen mit seiner Tochterfirma im Ausland weniger Steuern, kann der Heimatstaat die Differenz einkassieren. Es würde sich also nicht mehr lohnen, Gewinne in Steueroasen zu verlagern.

Beim zweiten Teil der Reform geht es um die Verteilung des Steuerkuchens unter den Ländern. Grosse Unternehmen sollen nicht mehr nur in ihrem Mutterland besteuert werden, sondern auch da, wo sie gute Gewinne machen. Das betrifft unter anderem die Digitalkonzerne, die durch Internetverkäufe oder Werbeklicks auch dort hohe Gewinne machen, wo sie gar keine Niederlassung haben. Nach den bisherigen Regeln müssen sie dort keine Steuern zahlen. Das soll sich ändern – an der genauen Formel für die Verteilung wird aber noch gearbeitet.

Auch Ueli Maurer reiste nach Venedig

Wie der Bundesrat in einer Mitteilung schreibt, begrüsse er die von der OECD am 1. Juli publizierten Eckwerte zur Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft. Bundesrat Ueli Maurer forderte beim Treffen in Venedig, dass die Interessen kleiner, innovativer Länder, wie der Schweiz, angemessen berücksichtigt werden müssen.

Finanzvorsteher Maurer betonte, dass nebst Liquiditätshilfen auch solide Wirtschaftspolitik und Strukturreformen nötig seien. Auch sollen die Wechselwirkungen zwischen Klimawandel und Finanzsystemen besser dargelegt werden, um Risiken effektiv angehen zu können.

Wie gehts weiter?

131 der 139 OECD-Staaten haben bereits auf Arbeitsebene zugestimmt, darunter auch bekannte Steueroasen wie die Cayman-Inseln. Die drei EU-Staaten Irland, Estland und Ungarn dagegen verweigern sich bisher – wohl auch, weil niedrige Unternehmenssteuern ihr Geschäftsmodell sind. Irlands Finanzminister Paschal Donohoe fürchtet, sein Land könne ein Fünftel seiner Unternehmenssteuereinnahmen verlieren. In Scholz’ Ministerium ist man sich trotzdem sicher, dass man die drei noch «auf Linie bringen» kann.

Nach dem Beschluss der G20-Staaten sollen jetzt Detailfragen geklärt werden. Unter anderem wird noch darum gerungen, wie genau man Unternehmensgewinne definiert. Einige Länder wie Frankreich hätten ausserdem gerne einen höheren Mindeststeuersatz. Scholz will, dass die Reform 2023 in Kraft tritt. Für die neuen Verteil-Regeln soll ein multilateraler völkerrechtlicher Vertrag geschlossen werden. Die Mindeststeuer muss in den Staaten einzeln umgesetzt werden.

Mögliche Stolperfallen

Scholz ist sicher, dass nichts mehr schiefgeht. Doch nicht nur die drei EU-Abweichler könnten ein Problem werden, auch eine klare Mehrheit des US-Kongresses ist nicht ausgemacht. Ein grösseres Problem aber könnten nationale Digitalsteuern sein, die es zum Beispiel in Frankreich, Spanien und Italien gibt. Für einen sauberen Deal müssten sie zurückgenommen werden. Yellen hat das – vorsichtig unterstützt von Scholz – in Venedig auch angemahnt. Wirtschaftskommissar Gentiloni aber will an EU-Plänen für eine Digital-Abgabe festhalten, wie er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe sagte. «Wir werden den Vorschlag dazu in Kürze vorlegen», versprach er und betonte: «Unser Plan richtet sich nicht gegen amerikanische Konzerne.»

Schlupflöcher

Ob die Reform den Wettkampf um die Ansiedlung grosser Unternehmen wirklich ausbremsen kann, ist ungewiss. Denn niemand verbietet es den Staaten, Firmen mit anderen Erleichterungen zu locken. Denkbar wären zum Beispiel geringere Sozialabgaben, niedrigere Grundsteuern oder hohe Forschungszulagen und Ansiedlungszuschüsse.

Proteste am Rande von G20 Am Rande des G20-Finanzministertreffens in Venedig sind am Samstag Umweltschützer zu einer Protestkundgebung zusammengekommen. Zu der Demonstration hatte die Bewegung gegen die Kreuzfahrtschiffe in der italienischen Lagunenstadt aufgerufen. Die Nachrichtenagentur Ansa gab die Teilnehmerzahl am Nachmittag mit 700 an. Ein Sprecher der Bewegung schloss nicht aus, dass einige von ihnen später versuchen könnten, den G20-Tagungsbereich zu erreichen. Es waren aber starke Polizeikräfte präsent. Die Finanzminister der grossen Industrie- und Handelsstaaten haben bei ihrem Treffen unter anderem eine globale Steuerreform beschlossen. Italien hat derzeit den Vorsitz der G20 inne. Die Bewegung «No Grandi Navi» («Keine grossen Schiffe») wehrt sich gegen den Kreuzfahrttourismus in der Weltkulturerbestadt. Die Riesenschiffe zerstören nach Ansicht von Kritikern die Lagune, beschädigen die Fundamente der Stadt und verschmutzen die Luft. Der Kreuzfahrttourismus bringe der Stadt auch wenig wirtschaftliche Vorteile, weil die Passagiere dort nicht schliefen und oft nur wenig Geld ausgäben. Die UN-Kulturorganisation Unesco hat unter anderem gefordert, die Schiffe zu geeigneteren Häfen in der Umgebung umzuleiten. Nach einer langen Corona-Zwangspause hatte im Juni erstmals wieder ein Kreuzfahrtschiff Venedig angesteuert.

