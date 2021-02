Am Freitagabend beantwortet Bundesrat Ueli Maurer auf Youtube Fragen rund um Corona, SVP und die bevorstehenden Abstimmungen am 7. März. Zur Sprache kam auch die Impfung der Bundesräte. Auch Ueli Maurer erhielt eine Impfung. Auf eine zweite Dosis habe er aber verzichtet, sagt Maurer im Livestream. «Ich bin ja zäh», so die Begründung des Finanzvorstehers. Peter Minder, Leiter Kommunikation von Maurers Finanzdepartement, wollte auf Anfrage keine weiteren Informationen geben.

«Wir stossen dann drauf an, wenn es so weit ist»

Der SVP-Bundesrat äusserte sich im Live-Talk auch bezüglich Lockerungsschritten. So wollte ein Zuschauer wissen, ob die Restaurants am 22. März öffnen werden. Maurer sagte, ihm selbst stinke es, dass die Restaurant geschlossen sind und er auch wieder einmal gerne in einer Beiz ein Bier trinken möchte. Laut dem Bundesratsmitglied ist es noch ein langer Weg dahin. Zuerst müssen National- und Ständerat entscheiden. Aber: «Wir würden dann drauf anstossen, wenn es so weit ist», so Maurer.