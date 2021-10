Fake-Anzeigen im Netz - Ueli Maurer wehrt sich juristisch gegen betrügerische Krypto-Website

Auf ausländischen News-Websites tauchen zurzeit regelmässig Anzeigen auf, die mit einem Foto von Finanzvorsteher und SVP-Bundesrat Ueli Maurer werben. In den Werbeflächen wird behauptet, dass man mit Investments in Kryptowährungen innert kurzer Zeit ein Vermögen machen könne. Unter anderem steht auf den dubiosen Werbeflächen: «Der Ueli-Maurer-Skandal – Das hat die Welt verrückt gemacht und die Banken haben Angst».



Klickt man auf die entsprechende Anzeige, führt der Link zu einer Website, die dem Stil eines Onlineartikels von SRF ähnelt. Auf der Seite wird angeblich Ueli Maurer zitiert. Er selber habe nie an eine solche Wertsteigerung geglaubt, heisst es dort. Ein Freund habe ihm dann von seinen Gewinnen mit Kryptowährungen erzählt.



Mit dieser Masche wird versucht, Besucherinnen und Besucher der Website zu Geldüberweisungen zu bewegen – als Gegenleistungen werden angeblich Kryptowährungen ausbezahlt. Diese Betrugsmasche ist nicht neu. In der Vergangenheit wurde mit ähnlichen Methoden versucht Schweizer und Schweizerinnen um ihr Geld zu bringen. Damals wurde mit den Gesichtern von hiesigen Prominenten wie Roger Federer und DJ Bobo geworben.