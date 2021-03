Ueli Maurer will, dass wir wieder in die Beiz können.

Normalerweise vertreten die Bundesräte die Meinung des Kollegiums – die eigene Meinung halten sie zurück. SVP-Finanzminister Ueli Maurer macht nun seine Position in der Debatte um die Corona-Lockerungen transparent. So teilt das Finanzdepartement (EFD) mit, Maurer habe für die Bundesratssitzung vom 27. Februar einen Mitbericht verfasst. Darin habe er die vollständige Öffnung der Aussenbereiche von Gastronomiebetrieben per 1. März 2021 und der Innenräume per 22. März 2021 gefordert.