Am Freitag war Bundesrat Ueli Maurer dran.

Die SVP hat in den Sozialen Medien einen Adventskalender lanciert.

Jeden Tag im Advent veröffentlicht die SVP eine Videobotschaft eines Parteimitglieds. Am Freitag kam dann Bundesrat Maurer zu Wort. Zum Jahreswechsel wünschte er sich, dass die Leute weiterhin kritisch sind. «Es braucht Bürger, die nicht alles glauben, was geschrieben wird», so Maurer, ohne dabei konkret zu werden. Auf Facebook wird er von seinen Anhängern für diese Aussage gefeiert.