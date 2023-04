Rekordbieter: UeliMueli44 hatte keine 826’000 Franken auf dem Konto

Der Rekordbieter UeliMueli44 bekam am 25. Dezember 2022 den Zuschlag für diese beiden Kontrollschilder. Die irrsinnig hohe Summe dafür konnte er aber nicht aufbringen.

Noch nie wurde in der Schweiz mehr Geld für Kontrollschilder geboten. Am 25. Dezember bot ein Mann aus dem Baselbiet mit dem Pseudonym UeliMueli44 bei der amtlichen Versteigerung für die beiden Kennzeichen BL 49 und BL 850 die Summe von 826’000 Franken. Davon entfielen 526’000 Franken auf BL 49, was damit den höchsten je gebotenen Betrag für ein Kennzeichen markiert.