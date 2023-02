Rekordbieter: UeliMueli44 zahlte nicht – droht ihm jetzt Monsterbetreibung?

Das Bieterrennen um die beiden Baselbieter Kontrollschilder BL 49 und BL 850 machte schweizweit Schlagzeilen. Am 25. Dezember sicherte sich ein Bieter mit dem Pseudonym «UeliMueli44» bei der amtlichen Versteigerung der Motorfahrzeugkontrolle beide Schilder für die Rekordsumme von 826’000 Franken. Noch nie hatte jemand mehr Geld für Kontrollschilder in der Schweiz geboten. Für zwei gar nicht so spezielle Nummern notabene.