Uetendorf: Fussgängerin vom Auto angefahren – tot

Am Dienstagabend ereignete sich in Uetendorf ein schwerer Verkehrsunfall.

Am Dienstag um kurz vor 18.10 Uhr ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Dorfstrasse in Uetendorf BE ein, teilt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung mit.