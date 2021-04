«Ich werde das überstehen» - UFC-Star Chris Weidman zieht sich bei Kampf Horror-Beinbruch zu

In der Nacht meldete sich Weidman via Instagram aus dem Spital und dankte zuerst seiner Familie und den Fans, von denen er viel Zuspruch bekommen hatte. Ebenfalls bedankte sich der US-Amerikaner bei Hall für seine «stilvolle Reaktion». «Das macht keinen Spass, ich kann es nicht glauben, dass das passiert ist», so Weidman. Er spricht zudem von den Schmerzen, die er noch hat. Aber: «Ich werde das überstehen. Ich denke, es wird acht Wochen dauern, bis ich ohne Krücken wieder gehen kann.»

In sechs bis zwölf Monaten soll er wieder kämpfen können, hätten ihm die Ärzte gesagt. Das Karriereende ist also vorerst kein Thema. UFC-Präsident Dana White nahm dieses Wort an der Pressekonferenz zwar nicht in den Mund, meinte aber, er glaube nicht, dass sich Weidman davon vollständig erholen werde. Das sieht der Kämpfer offenbar anders. Die Operation sei erfolgreich verlaufen, so Weidman und er überlegt sich, den Reha-Prozess zu dokumentieren.