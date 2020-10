Auf allen vieren, mitten im Ring, in Tränen aufgelöst. So hatte man Khabib Nurmagomedow noch nie gesehen – so wird man ihn auch nie mehr sehen. Denn der UFC-Star will nicht mehr.

Beginnen wir von vorn: Der 32-Jährige verteidigte am Samstag bei UFC 254 in Abu Dhabi seinen Leichtgewichts-Titel gegen den US-Amerikaner Justin Gaethje (31). In der zweiten Runde bekam Nurmagomedow seinen Gegner am Boden zu fassen, setzte einen Würgegriff an und machte so lange weiter, bis Gaethje aufgeben musste. Nurmagomedow hatte gewonnen, zum 29. Mal in seiner MMA-Karriere, zum 13. Mal in der UFC. Noch nie hat der Russe aus der Republik Dagestan einen Kampf verloren. Und das wird er auch nicht.