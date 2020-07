Not macht erfinderisch

Infizierter UFC-Trainer coacht per Facetime

Wegen einer Corona-Infektion durfte Mike Brown, Trainer von UFC-Kämpfer Jorge Masvidal, nicht nach Abu Dhabi. Kurzerhand unterstützte er seinen Schützling deshalb per Facetime.

Deutliche Niederlage

Folglich musste Masvidal, ohne seinen Trainer hinter sich zu wissen, in den Ring steigen. Doch Brown wollte seinen Schützling auch aus der Ferne unterstützen – und tat dies per Facetime. Ein Betreuer hielt das Handy an den Ring, damit der Trainer den Kampf aus der gewohnten Perspektive verfolgen und in den Unterbrechungen mit Masvidal sprechen konnte.