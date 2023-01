Wetterphänomen: UFO-ähnliche «Linsenwolke» überrascht Menschen in der Türkei

Eine seltsame Wolke hat am Donnerstagmorgen die Leute in der Stadt Bursa in der Türkei verblüfft. Kurz nach Sonnenaufgang erschien eine linsenförmige Formation am Himmel, die ein grosses Loch in der Mitte aufwies. Zahlreiche Menschen holten ihre Handys hervor und machten Bilder davon. Einer davon war der Vater von News-Scout A.