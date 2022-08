Lichterkette: «UFO» über Schweizer Nachthimmel sorgt für Aufregung

Ein «Ufo» über der Schweiz sorgt am Samstagabend kurz vor 22 Uhr für Aufregung. Hunderte News-Scouts melden die Sichtung eines langen leuchtenden Streifen am Himmel. Viele erinnert die «Lichterkette» an eine Sternschnuppe, wobei sie für das zu langsam scheint. Andere vermuten dahinter Aliens. Wieder andere denken, dass es sich um die Starlink-Satelliten von SpaceX handelt. Letztere dürften recht behalten. Laut der Website Findstarlink.com waren die wie «Perlschnüre» aussehenden Satelliten am Samstag über der Schweiz sichtbar.