UFOs oder Lasershow: Mysteriöse Lichter auch in Schaffhausen und Diessenhofen

In der Nacht auf Sonntag meldeten mehrere Personen mysteriöse Lichter über dem Kanton Zürich und dem Zürichsee. Auch in Schaffhausen und Diessenhofen tauchten die Lichtpunkte auf.

Über dem Zürichsee filmte ein News-Scout mysteriöse, bläulich schimmernde Lichtpunkte. 20Min/News-Scout

Darum gehts In der Nacht auf Sonntag wurden bläuliche Lichtpunkte am Himmel gesehen.

Leserinnen und Leser aus Zürich, Schaffhausen und Diessenhofen TG sahen die mysteriösen Lichter ebenfalls.

Die 20-Minuten-Community ist sich uneins, um was es sich handeln könnte.

Auch die Skyguide kann nicht identifizieren, worum es sich bei den Lichtern handelt.

Ein rätselhaftes Lichtspiel über dem Zürichsee hinterlässt bei einer Frau aus Feldmeilen viele offene Fragen. Nun zeigt sich: Die bläulich schimmernden Lichtpunkte wurden auch in Schaffhausen und Diessenhofen TG gesichtet.

Alle, welche die Lichter am Nachthimmel gesehen haben, rätseln darüber, was die Ursache für das Lichtspiel ist.

«Froh, dass die Lichter auch andere gesehen haben»

N.G.* aus Schaffhausen sagt, dass er auf die seltsamen Lichter gegen 23.30 Uhr aufmerksam geworden ist. «Die komischen Lichter sind im Kreis geflogen», sagt G. Zuerst habe er an Taschenlampen oder Scheinwerfer gedacht. «Doch als die Lichter in einem Abstand von etwa 20 bis 25 Kilometer zu sehen waren und eine komische Linie geflogen sind, habe ich das ausgeschlossen», so G. weiter.

Auch die in Diessenhofen TG wohnhafte S.K.* hat zusammen mit ihrem Mann die Lichter gesehen. «Wir waren zu Hause. Als wir auf dem Balkon standen, fielen uns die komischen Lichter über Gailingen (Gemeinde im Landkreis Konstanz) auf», so K., die von ihrem Haus hinüber nach Deutschland sieht. Die 39-Jährige und ihr Mann sagen am Telefon, dass sie froh sind, dass auch andere die mysteriösen Lichter am Nachthimmel gesehen haben. «Sonst hätte man noch das Gefühl, wir spinnen», so der Mann von K.

Lichtstrahler, UFO oder doch die Chilbi in Menzingen?

Eine Erklärung, um was es sich bei den bläulich schimmernden Lichtpunkten am Himmel handelt, haben alle drei nicht. Auch die 20-Minuten-Community ist sich uneins, wenn es darum geht, was denn nun am Nachthimmel zu sehen gewesen war. User «Schneewittchen» sowie zahlreiche andere User sind davon überzeugt, dass es sich dabei um eine simple Lasershow handelte. «Es waren Partylichter, die sich in den Wolken spiegelten», sagt «Lebenskünstler», der somit das Gleiche annimmt wie «Schneewittchen».

User «Arska» geht mit ihrer Vermutung in eine ähnliche Richtung. «Die Lichter kommen von einer Chilbi irgendwo auf der anderen Seeseite.» Damit steht der User nicht allein da. Auch weitere User sind der Ansicht, dass die Lichter von einem Jahrmarkt stammen. Eine Leserin wird gar konkret und sagt: «Die Lichter stammen von der Chilbi in Menzingen.»

Die Lichter nicht gesehen, aber davon überzeugt, dass es sich dabei um etwas Übernatürliches handelt, ist «Massenmedienswag». Sie sagt: «Ich war als Teenagerin allein im Wald unterwegs und sah genau das am helllichten Tag. Über den Tannen rotierte ein graues Metall, schneller als ein Flugzeug. Vor Schreck fiel ich auf den Boden.» Auch User «Benjbär» glaubt, dass es sich bei den Lichtern tatsächlich um ein UFO handelt. «Jetzt denken vielleicht einige, ich habe einen Dachschaden oder so. Aber wo ich das Video angeschaut habe, ist mir wirklich ein UFO in den Sinn gekommen. Die Lichter, die sich im gleichen Abstand drehen, das Licht in der Mitte des Kreises und die erkennbare, rundliche Form Richtung Himmel zeigen das.»

Skyguide kann ebenfalls nicht lösen

Auf Anfrage bei Skyguide sagt Mediensprecher Vladi Barrosa, dass keine Aufzeichnungen über aussergewöhnliche Ereignisse oder allfällige Drohnen-Shows von gestern Abend vorliegen. «Wir können auch nicht identifizieren, worum es sich bei diesen Lichtern handelt», so Barrosa weiter und fügt hinzu: «Was mich persönlich etwas stutzig macht, ist, dass die Lichter dieses Objektes nicht im See reflektiert werden. Andere Lichter aber schon.»

*Namen der Redaktion bekannt