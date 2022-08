Luzern: Ufschötti-Problem – Jungparteien rufen zu rundem Tisch

Die Ufschötti ist jüngst ein Ort von negativen Schlagzeilen geworden. Nun schlagen die Luzerner Jungparteien in einem offenen Brief an den Stadtrat eine Arbeitsgruppe vor. Diese soll sich mit allen beteiligten Interessensgruppen zusammen setzen, um eine gemeinsame Lösung gegen die aktuellen Probleme zu finden.

1 / 4 Die Ufschötti in Luzern ist tagsüber meist ein friedlicher Ort. Oft kommt es aber abends zu Problemen. Die Quartier-Bewohnenden beschweren sich immer wieder über Lärm, Littering und Auseinandersetzungen. 20min/Gianni Walther Mit diesem Brief wenden sich die Luzerner Jungparteien an den Stadtrat. JUSO – Kanton Luzern Sie schlagen eine Ufschötti-Arbeitsgruppe vor mit allen beteiligten Interessensgruppen. Stadt Luzern

Darum gehts Die Luzerner Jungparteien wenden sich in einem öffentlichen Brief an den Stadtrat.

Darin forden sie eine Ufschötti-Arbeitsgruppe aufgrund der nicht enden wollenden Probleme am linken Seeufer.

In der Arbeitsgruppe sollen alle beteiligten Interessensgruppen vertreten sein mit dem Ziel, eine gemeinsame Lösung zu finden. Man möchte vor allem auch den Anwohnenden eine Plattform dafür bieten.

Und wieder macht die Luzerner Ufschötti von sich reden. Doch diesmal nicht mit Problemen wie Drogen, Littering oder Lärm – sondern deren Lösung. Damit der Ort am linken Seeufer friedlich von der Bevölkerung genutzt werden kann, schlagen alle Luzerner Jungparteien gemeinsam mit dem Jugendparlament eine sogenannte Ufschötti-Arbeitsgruppe vor. Dies teilten die Luzerner Jungparteien in einem offenen Brief an den Stadtrat mit.

Es solle zusammen eine gemeinsame Lösung gefunden werden, heisst es in dem Schreiben. Dies mit allen beteiligten Interessensgruppen, wie beispielsweise dem Quartierverein, der Stadt Luzern, den Jungparteien, dem Jugendparlament aber auch den Anwohnerinnen und Anwohnern. Denn vor allem Letztere sollen ernst genommen werden, erleben diese doch die lauen Sommermonate vor allem als ein Ärgernis. Entstanden sei die Idee durch die Bedenken der Quartier-Anwohnenden. «Die Ufschötti ist ein öffentlicher Raum. So ist es wichtig, dass es zu einem Dialog mit den Anwohnerinnen und Anwohnern kommt. Dank der Arbeitsgruppe können verschiedenste Interessen ausgetauscht und gemeinsam erarbeitet werden. Der runde Tisch soll als ein Lösungsvorschlag dienen», sagt Léon Schulthess, Co-Präsident JUSO Luzern.



Viele Ideen liegen auf dem Tisch

Ideen haben die Jungparteien bereits verschiedenste. Sie möchten aber vor allem den präventiven Aspekt abzielen. So soll zum Beispiel das städtische Einsatzteam SIP (Sicherheit Intervention Prävention) präsenter sein oder ein Drogenberatungszelt aufgestellt werden. Zudem schlagen sie infrastrukturelle Massnahmen wie etwa mobile Toiletten, mehr Abfallmöglichkeiten oder eine Verlängerung der WC-Öffnungszeiten vor. Bereits letztes Jahr wurde eine erfolgreich durchgeführte Corona-Arbeitsgruppe auf Initiative der Jungparteien erstellt. «Wir hoffen natürlich, dass der Stadtrat positiv auf unseren Vorschlag reagiert. Schliesslich liegt es ja auch in seinem Interesse», so Schulthess abschliessend.

Die Stadt gibt folgendes Statement auf Anfrage von 20 Minuten: «Der offene Brief mit der konstruktiven Forderung der Jungparteien ist heute beim Stadtrat eingegangen. Der Stadtrat wird sich an einer seiner nächsten Sitzungen über den Brief und die Anliegen unterhalten und eine Antwort formulieren.»

Erst kürzlich wendeten sich sämtliche Luzerner Jungparteien in einem öffentlichen Brief gegen den Stadtrat. Dies aufgrund eines vorgeschlagenen Pop-up-Polizeipostens im Bereich der Ufschötti.

Was hältst du von einer Ufschötti-Arbeitsgruppe? Better together – find ich eine gute Idee und so bekommt jede Interessensgruppe Gehör. Ich kann mich nicht mit der Idee anfreunden. Interessiert mich nicht.