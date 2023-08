Uganda: 20-Jährigem droht wegen «schwerer Homosexualität» die Todesstrafe

In Uganda ist ein 20-Jähriger wegen «schwerer Homosexualität» angeklagt worden, was nach Auslegung des in diesem Jahr eingeführten umstrittenen Anti-LGBTQ-Gesetzes möglicherweise ein Kapitalverbrechen darstellen könnte. Der Mann sei in Soroti im Osten des Landes in Gewahrsam genommen worden, erklärte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag. Ihm wird zur Last gelegt, «eine illegale sexuelle Beziehung mit (...) einem 41-jährigen erwachsenen Mann» gehabt zu haben, heisst es in der Anklageschrift, die die Nachrichtenagentur AFP einsehen konnte.