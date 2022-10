Italienische Fussball-Legende : Uhren und Handtaschen als Geiseln – irrer Rosenkrieg um Francesco Totti

Auf die Scheidung folgt die Schlammschlacht: Der italienische Weltmeister von 2006 will, dass Ex-Frau Ilary Blasi ihm seine Rolex-Uhren zurückgibt. Und greift dafür zu drastischen Mitteln.

imago/Action Plus

Der Rosenkrieg zwischen Francesco Totti (r.) und seiner Ex-Frau Ilary Blasi geht in die nächste Runde.

«Was soll ich sonst machen?»

So habe Blasi bei ihrem Abgang die Luxus-Uhren der Roma-Legende mitgehen lassen, wie unter anderem die italienische Zeitung «Corriere della Sera» berichtet. Tottis Anwalt bot der Ex-Frau in der Folge einen Deal an: Sie gibt die teuren Rolex-Stücke zurück – und er retourniert im Gegenzug ihre teuren Handtaschen.