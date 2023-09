Uhrenmarkt: Fälscher beeindruckt sogar Rolex

In der Schweiz ist nicht nur die Herstellung und der Verkauf von gefälschten Waren verboten, sondern auch der private Import von Marken- und Designfälschungen in die Schweiz.

Seit Februar sitzt er in Haft, nun will er freigelassen werden.

Gefälschte Uhren haben in den letzten Jahren einen besorgniserregenden Anstieg erlebt. Eine entscheidende Rolle dabei spielte der 29-jährige Franzose Julien V., der den europäischen Markt regelrecht mit Replik-Luxusuhren «von beispielloser Qualität überschwemmte», die er in China herstellen liess.

Wie 20 Minuten schreibt, wagte sich der 29-Jährige an nahezu alle renommierten Schweizer Uhrenmarken heran. Dazu gehören Patek Philippe, Audemars Piguet oder Omega. Eine besondere Vorliebe habe er aber für Rolex-Uhren gehabt und insbesondere für die Submariner . Sogar Experten von Rolex selbst hätten sich beeindruckt gezeigt und von «der bisher erfolgreichsten Fälschung» gesprochen.

Schaden von 360 Millionen Franken

Der Mann lebte in Thailand und wurde dort zuerst inhaftiert. Seit seiner Auslieferung im Februar sitzt er in einem Gefängnis in Frankreich.