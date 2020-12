Laut der US-Organisation Center for Global Policy wurden 2018 in drei mehrheitlich von Uiguren bewohnten Regionen mindestens 570'000 Menschen im Rahmen eines staatlichen Zwangsarbeitsprogramms zum Baumwollernten gezwungen.

Laut der Organisation Center for Global Policy sind im chinesischen Xinjiang mindestens eine Million Uiguren und andere muslimische Minderheiten in Hunderten Haftlagern eingesperrt.

In der chinesischen Provinz Xinjiang werden seit Jahren Hunderttausende Angehörige ethnischer Minderheiten zur Arbeit als Sklaven gehalten. Das schreibt die US-Organisation Center for Global Policy (CGP) in einem am Montag veröffentlichten Bericht. Laut CGP wurden 2018 in drei mehrheitlich von Uiguren bewohnten Regionen mindestens 570'000 Menschen im Rahmen eines staatlichen Zwangsarbeitsprogramms zum Baumwollernten gezwungen.