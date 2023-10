Uitikon Waldegg ZH: Von Kontrolle geflüchtet – Zwei Teenager schwer verletzt

Am frühen Sonntagmorgen führte die Kantonspolizei Zürich eine Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz Feldermoos an der Birmensdorferstrasse in Uitikon Waldegg durch.

Am frühen Sonntagmorgen führte die Kantonspolizei Zürich auf dem Parkplatz Feldermoos an der Birmensdorferstrasse in Uitikon Waldegg eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Kurz nach 6.15 Uhr wollten die Polizisten ein Motorrad anhalten. Der Motorradfahrer bremste ab. Bevor sein Motorrad jedoch vollständig zum Stillstand kam, beschleunigte er es wieder massiv und entfernte sich mit hoher Geschwindigkeit von der Kontrollstelle, teilt die Kantonspolizei Zürich am Sonntagmorgen mit. Wenige Minuten später meldeten Passanten, dass rund 100 Meter nach der Verzweigung mit der Zürcherstrasse im Treppenabgang eines Gartenrestaurants ein Motorrad mit zwei verletzten Personen liegen würde.