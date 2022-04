Legitimation von Kriegsverbrechen? – Russische Nachrichtenagentur ruft zu Genozid an Ukrainern auf

Doch nicht nur die Eliten, sondern auch eine Mehrheit in der Bevölkerung seien Nazis – «passive Nazis», sogenannte Kollaborateure – und damit mitschuldig an der jetzigen Situation, schreibt Sergeytsev.

Der einzige Weg zur «Entnazifizierung» der Ukraine sei die «totale Auslöschung» der Nazis, die Bestrafung der Verantwortlichen, eine Umerziehung der Bevölkerung und harte Zensur in Politik, Kultur und Bildung: Die staatliche russische Nachrichtenagentur «Ria Novosti» veröffentlichte am Montag unter dem Titel «Was soll Russland mit der Ukraine machen» einen Gastbeitrag des Kreml-nahen Politologen Timofey Sergeytsev.

Darin schreibt dieser, dass die Elite des Landes liquidiert werden müsse, da eine Umerziehung nicht möglich sei. Die «Ausrottung» werde ein «rein russisches Geschäft» sein, Verbündete hätten dabei nichts mitzureden. Doch nicht nur die Eliten, sondern auch eine Mehrheit in der Bevölkerung seien Nazis – «passive Nazis», sogenannte Kollaborateure – und damit mitschuldig an der jetzigen Situation, schreibt Sergeytsev.

«Offener Aufruf zum Genozid»

Auch sie gehörten bestraft, die Leiden des Krieges müssten sie als «historische Lektion» und «Sühne für ihre Sünden» ertragen. Bei der Ukraine handle es sich um ein künstliches, antirussisches Konstrukt ohne eigene Kultur, ein «untergeordnetes Element» einer fremden Zivilisation. Insgesamt sei der «Ukronazismus» eine ähnlich grosse Bedrohung für den Frieden und Russland wie der deutsche Nazismus unter Hitler. Der Name «Ukraine» dürfe nach der «vollständigen Entnazifizierung» daher nicht mehr für das Staatsgebilde gebraucht werden, so der Autor. Der Artikel wurde bis Dienstagabend mehr als 770’000 Mal angeklickt.

Der Direktor des Centre for Eastern Studies, eines polnischen Thinktanks, und der Direktor des Zentrums für polnisch-russische Beziehungen kritisieren den Artikel scharf – und wählen deutliche Worte: «Das ist ein offener Aufruf zum Genozid.»

Legitimation von Kriegsverbrechen

Mindestens würden mit dem Artikel explizit Kriegsverbrechen nach Innen gerechtfertigt, sagt Niklas Masuhr, Sicherheitsforscher am Center for Security Studies (CSS) der ETH Zürich. Dass die russische Doktrin einen Fokus auf Abschreckung und Exempel bei der Aufstandsbekämpfung lege, sei bereits vor dem Krieg bekannt gewesen und zeige sich weiterhin. So seien Vergehen wie Butscha strukturell Teil der russischen Kriegsführung, sagt Masuhr. «In Kombination mit dem Säuberungsnarrativ lässt das natürlich nichts Gutes erahnen.»