34’000 Menschen erschossen

Ukraine baut ein Holocaust-Gedenkzentrum in Babyn Jar

Noch immer tut sich Osteuropa schwer mit der Aufarbeitung des Holocaust. Jetzt will die Ukraine an eines der grössten Massaker des zweiten Weltkriegs erinnern.

Bei einem Online-Treffen zur Besprechung der Errichtung des zukünftigen Babyn Jar Holocaust-Gedenkzentrums in der Stadt Kiew sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dem Aufsichtsrat des Zentrums, dass er dessen Bau unterstützt: «Die Errichtung der Gedenkstätte ist für unser Land äusserst wichtig. Seine Geschichte enthält viele tragische Seiten. Und wir müssen diese stets in unseren Gedanken behalten und die kommenden Generationen darüber informieren. Solche Momente sollten in der Geschichte der Ukraine erhalten bleiben. Sie sind in unseren Gesprächen, in unserem Gedächtnis und in Büchern verankert. Es wäre sehr gut, wenn dieses Projekt ins Leben gerufen würde und wir gemeinsam mit Ihnen Geschichte machen würden.»