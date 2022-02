Russland vor Einmarsch : Ukraine beschwört den Widerstand – «Wir geben niemandem unser Land»

Wegen der Anerkennung der Separatistengebiete in der Ostukraine durch Russland ist New York der UN-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen. Während Russland beschwichtigt, zeigt sich die Ukraine kämpferisch.

1 / 7 In New York ist am Montagabend (Ortszeit) kurzfristig eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates anberaumt worden. REUTERS Die Ukraine will angesichts der Bedrohung einer russischen Invasion standhaft bleiben. AFP «Wir haben vor nichts und niemandem Angst. Wir schulden niemandem etwas und wir geben niemandem etwas», sagte der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kyslyzja vor dem Sicherheitsrat. REUTERS

Darum gehts Russland hat die Unabhängigkeit der Separatistengebiete in der Ostukraine anerkannt.

Der UN-Sicherheitsrat ist deswegen in New York kurzfristig zu einer Dringlichkeitssitzung zusammengekommen.

Das Vorgehen Russland wird grösstenteils scharf kritisiert. Vetomacht China hält sich hingegen zurück.

Angesichts eines möglichen Kriegs mit Russland hat die Ukraine vor den Vereinten Nationen den Widerstand beschworen. «Wir werden standfest sein. Wir befinden uns auf unserem Grund und Boden. Wir haben vor nichts und niemandem Angst. Wir schulden niemandem etwas und wir geben niemandem etwas», sagte der ukrainische UN-Botschafter Serhij Kyslyzja bei einer kurzfristig anberaumten Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates in New York am Montagabend (Ortszeit). Es sei «nicht Februar 2014. Es ist Februar 2022», meinte er in Anspielung an die Annektierung der Krim durch Russland.

Die USA haben Russland bei der Dringlichkeitsdebatte des UN-Sicherheitsrats für die Entsendung ihrer Truppen in die Separatistengebiete in der Ostukraine scharf kritisiert. «Sie nennen sie Friedenstruppen», sagte die US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, in Richtung Russlands. «Das ist völliger Unsinn.»

Moskau beschuldigt Kiew

Putin hatte am Montag die Unabhängigkeit der Separatistengebiete in der Ostukraine, der selbsternannten «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk, anerkannt. Er kündigte in einer Fernsehansprache zudem an, russische Streitkräfte sollten in den Gebieten den «Frieden» sichern. Abkommen mit den Separatisten sehen die «gegenseitige Unterstützung» im Fall eines «Angriffs» sowie den «gemeinsamen Schutz» der Grenzen vor.

Von der Ukraine forderte Putin die «sofortige» Einstellung aller militärischen Aktivitäten im Osten des Landes. Andernfalls werde Kiew «die gesamte Verantwortung für die mögliche Fortdauer des Blutvergiessens» tragen. Er warf Kiew erneut vor, in der Ostukraine einen «Genozid» an der russischen Bevölkerung zu begehen und in den Besitz von Atomwaffen gelangen zu wollen.

US-Botschafterin Thomas-Greenfield sagte, Putins Ansprache sei eine «Reihe ungeheuerlicher, falscher Behauptungen» gewesen, die darauf abzielten, «einen Vorwand für einen Krieg zu schaffen».

Der ukrainische Botschafter Sergej Kyslyzja betonte, dass die Grenzen seines Landes trotz der Aktionen Russlands «unveränderlich» seien. Die Ukraine fordere Russland auf, die Anerkennung der abtrünnigen ukrainischen Gebiete «rückgängig zu machen», «an den Verhandlungstisch zurückzukehren» und «einen sofortigen und überprüfbaren Rückzug seiner Besatzungstruppen» anzuordnen.

China hält sich mit Kritik zurück

Der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia entgegnete: «Wir bleiben offen für die Diplomatie, für eine diplomatische Lösung.» Er fügte hinzu: «Wir haben aber nicht die Absicht, ein neues Blutbad im Donbass zuzulassen.»

Die meisten Mitglieder des Sicherheitsrats, darunter Frankreich, Norwegen, Irland, Kenia, Ghana und die Vereinigten Arabischen Emirate, kritisierten Russlands Vorgehen. Die britische Gesandte Barbara Woodward sagte, der Rat müsse Russland einhellig zur «Deeskalation» und zur «Einhaltung seiner Verpflichtungen» auffordern. Sie verlangte einen «Rückzieher» von Putin. Der albanische UN-Botschafter Ferit Hoxha fragte mit Blick auf das russische Vorgehen: «Wer ist der Nächste?»

Vetomacht China verurteilte Russlands Schritte hingegen nicht explizit, sondern rief alle Konfliktparteien zur «Zurückhaltung» auf. Alle Seiten müssten Handlungen vermeiden, «die Spannungen anheizen», sagte Chinas UN-Botschafter Zhang Jun. Sein Land würde «alle Bemühungen um eine diplomatische Lösung begrüssen und ermutigen».

«Die UNO ist von einem vom Kreml verbreiteten Virus befallen»

Am Ende des fast zweistündigen, angespannten Treffens sagte der ukrainische Vertreter Kyslyzja enttäuscht, dass die UNO «krank» und von einem «vom Kreml verbreiteten Virus befallen» sei.

Washington hat indessen bereits Sanktionen gegen die Separatistengebiete verhängt. Ein Sprecher des Weissen Hauses erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP zudem, dass die US-Regierung am Dienstag auch «neue Sanktionen gegen Russland» ankündigen werde. «Wir stimmen uns mit Verbündeten und Partnern über diese Ankündigung ab».

