Mychajlo Mudryk: Schachtar Donezk spendet an Kriegsopfer

Rund ein Viertel davon will der ukrainische Verein an Kriegsopfer spenden.

Doch der 13-malige ukrainische Meister will die Einnahmen nicht in neue Spieler investieren – oder zumindest nicht alles davon. Wie der Club am Montag mitteilte, sollen umgerechnet rund 23 Millionen Franken den Kriegsopfern in der Ukraine zugutekommen. «Das Geld wird zur Deckung verschiedener Bedürfnisse verwendet – von medizinischer und zahnmedizinischer Behandlung über psychologische Unterstützung bis hin zur Erfüllung spezifischer Wünsche», so Schachtar-Präsident Rinat Achmetow. Im März 2022 äusserte sich der 56-Jährige im Gespräch mit 20 Minuten ausführlich zum Krieg in seinem Land.