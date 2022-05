Irpin, Butscha, Hostomel: Ukraine eröffnet erstes Virtual-Reality-Kriegsmuseum

Es ist eines der ikonischen Bilder des Krieges in der Ukraine: Die zerstörte Brücke, die in der gleichnamigen Vorortsgemeinde von Kiew über den Irpin-Fluss führt.

Normalerweise finden sich auf der Website des Kiewer Tourismusbüros Tipps für Übernachtungsmöglichkeiten oder Auflistungen, welche Sehenswürdigkeiten es in der über 1500 Jahre alten Stadt und der umliegenden Region zu besuchen gibt. Seit dem Einmarsch russischer Truppen ins Land am 24. Februar ist daran aber nicht mehr zu denken. Aus diesem Grund haben die Verantwortlichen eine neue Rubrik eröffnet, die zeigen soll, welches Ausmass die Zerstörung durch die Kämpfe in der Region genommen hat. So solle Menschen auf der ganzen Welt gezeigt werden, welchen Preis die Ukraine zahle, im «Kampf um Freiheit und Unabhängigkeit».

Fotos zeigen Ausmass der Kriegszerstörung

Unter der Rubrik «VR-Museum of war memory» lassen sich hochauflösende 360-Grad-Bilder von verschiedenen Kriegsschauplätzen besichtigen. So kann man unter anderem die zerstörten Antonov-Maschinen am Flughafen von Hostomel oder Luftaufnahmen der Ortschaften Butscha und Irpin ansteuern, die wegen der Kämpfe und der anschliessenden Gräueltaten russischer Soldaten traurige Berühmtheit erlangt haben. Wie bei Google Street View üblich, ist mittels Cursor eine 360-Grad-Ansicht möglich. Die Bilder schockieren. So ist beispielsweise zu sehen, wie im Kiewer Vorort Irpin bei den meisten Häusern die Dächer fehlen und nur noch die Aussenwände stehen. Die Website ist auf Ukrainisch und Englisch erhältlich. Wie die Initianten schreiben, hoffen sie, in Zukunft wieder internationale Besucherinnen und Besucher in der Region begrüssen und ihnen die Kulinarik, Natur und Kultur der Stadt näherbringen zu dürfen.