Granate – Berater von ukrainischem Armeechef Saluschni getötet

Der Assistent und Freund von Waleri Saluschni wurde an seinem Geburtstag getötet. (Archivbild)

Er soll an seinem Geburtstag eine Granate entsichert haben.

Ein enger Berater des Oberbefehlshabers der ukrainischen Armee ist am Montag bei der Explosion eines seiner Geburtstagsgeschenke getötet worden. Ein «unbekannter Sprengsatz in einem seiner Geschenke» sei detoniert, erklärte Armeechef Waleri Saluschni im Onlinedienst Telegram. Sein Assistent und enger Freund Gennadi Tschastiakow sei «unter tragischen Umständen (...) an seinem Geburtstag getötet» worden.