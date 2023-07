Ukraine-Krieg: Gegenoffensive gerät ins Stocken

Doch nicht nur die allgegenwärtigen Minenfelder bremsen den ukrainischen Vorstoss. Auch wegen Artilleriefeuern, Panzern, die von der anderen Seite entfernter Hügel aus feuern, Drohnen sowie gelenkter und ungelenkter Bomben und Sprengfallen müssten die Truppen hohe Verluste mit Toten und Verwundeten hinnehmen. Die Moral der Truppen leide darunter, dass sie für geringe Geländegewinne hohe Preise an Menschenleben bezahlen würden. «In einem Monat sind wir gerade einmal eineinhalb Kilometer vorwärtsgekommen», sagt der Feldarzt. Das sei der Verlust an Menschenleben nicht wert.

«Sobald wir uns bewegen, gibt es hohe Verluste»

Für jede 100 Meter würden vier bis fünf Soldaten sterben. Wenn man in der Stellung bleibe und sich nicht bewege, sei man zwar einigermassen sicher, so der Soldat. Doch: «Sobald wir uns vorwärts bewegen, gibt es hohe Verluste.» Bis zur Hälfte der Einheit gehe für jeden eroberten Kilometer drauf – «und es ist nicht sicher, dass wir diesen Kilometer später halten können».

Es leide auch die Moral der Truppen – was das offizielle Kiew dementiert. So habe sich bisweilen eine Art Galgenhumor breitgemacht. «Menschen in einem abstürzenden Flugzeug haben keine Chance, und laut Statistik haben wir 30 Prozent Tote und 40 Prozent Verwundete, also eine echte Überlebenschance», sagt der Soldat. «Es ist also nicht so schlimm. Auch im normalen Leben können einem Ziegelsteine auf den Kopf fallen.»