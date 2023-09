Getreideabkommen: Putin fordert Erfüllung von Bedingungen

via REUTERS

Das gaben Putin und Erdogan an einer gemeinsamen Pressekonferenz bekannt.

So soll etwa die russische Agrarbank wieder ans Swift-Bankensystem angekoppelt werden.

Der russische Präsident will zuerst mehrere Bedingungen erfüllt sehen, um ukrainische Exporte wieder passieren zu lassen.

Kremlchef Wladimir Putin hat bekräftigt, erst zum Getreideabkommen mit der Ukraine zurückzukehren , wenn alle russischen Forderungen erfüllt worden sind. Dies verkündete er nach Gesprächen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Sotschi am Schwarzen Meer.

Diese Bedingungen will Russland erfüllt sehen

So argumentiert Erdogan für eine Fortsetzung des Abkommens

So fallen die Reaktionen aus

Annalena Baerbock hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin wegen der Blockade des Getreideabkommens mit der Ukraine und der Angriffe auf Hafen-Infrastruktur im Donaugebiet scharf kritisiert – dessen «Spiel mit den Getreideabkommen» sei «zynisch», so die deutsche Aussenministerin.

So kam das Getreideabkommen zustande

Die Türkei hatte das Getreideabkommen im Sommer 2022, das die russische Seeblockade ukrainischer Häfen beendete, auch im eigenen Interesse mitvermittelt. Mitte Juli hatte Russland das Abkommen ausgesetzt. Putin hatte für eine Rückkehr Bedingungen gestellt. So sollten die vom Westen im Zuge des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine erlassenen Sanktionen gelockert werden, damit Russland auch eigenes Getreide und Düngemittel ungehindert exportieren kann.

So viel Getreide exportieren Russland und die Ukraine

Putin sagte, dass Russland in diesem Jahr selbst wegen einer guten Ernte 60 Millionen Tonnen Getreide in den Export geben wolle. Die Ukraine hingegen riskiere durch das fehlende Getreideabkommen, ihre Rolle als Lieferant zu verlieren. Putin kündigte einmal mehr kostenlose russische Getreidelieferungen für die ärmsten Länder an. Die Ukraine produzierte 2021/22 noch über 42 Millionen Tonnen Mais und 33 Millionen Tonnen Weizen – innert zwei Jahren Krieg brachen diese Produktionen fast um die Hälfte ein.