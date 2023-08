Himars-Angriff gegen russisches Strand-Lager – 200 Tote

Das ukrainische Leichtathletik-Team absolviert in der Slowakei ab dieser Woche seine finale Vorbereitung auf die Weltmeisterschaften in Budapest. Ermöglicht wird das Trainingslager in Banska Bystrica für 40 Sportlerinnen und Sportler sowie Offizielle mit der Unterstützung aus dem Ukraine-Fonds des Weltverbandes und dem Solidaritätsfonds des Internationalen Olympischen Komitees.

«Wir wissen, wie wichtig und inspirierend die ukrainischen Athleten in dieser schrecklichen Zeit für ihr Land sind, und wir wollen ihnen jede Möglichkeit geben, an Wettkämpfen teilzunehmen und Höchstleistungen zu erbringen, trotz der grossen Not, die dieser schreckliche Krieg über sie und ihre Städte bringt», erklärte Weltverbandspräsident Sebastian Coe in einer Mitteilung von World Athletics am Mittwoch. «Sie haben so viel verloren, und das Mindeste, was wir machen können, ist, ihnen zu helfen, ihre sportlichen Träume am Leben zu erhalten.»