Ukraine meldet Abschuss von Hyperschallraketen

Seinen letzten öffentlichen Auftritt hatte Lukaschenko am 9. Mai: Am Morgen nahm er an einer Parade auf dem Roten Platz in Moskau teil und flog eilig zurück nach Minsk. Die belarussischen Medien machten auf Lukaschenkos ungesundes Aussehen und seine Unfähigkeit, zu Fuss zum Alexandergarten zu gehen, aufmerksam: Er wurde mit dem Auto zur Blumenniederlegung gebracht. Bei den Feierlichkeiten in Minsk hielt er keine Rede – so etwas gab es am Tag des Sieges noch nie. (job)