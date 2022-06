Nach Raketenangriffen : Ukraine ist sich sicher – «Putin will Belarus in den Krieg hineinziehen»

Die russische Armee hat die Ukraine von belarussischem Territorium aus mit Raketen beschossen. Kiew sieht sich darin bestätigt, dass der Kreml seinen Verbündeten in den Krieg hineinziehen möchte.

Nach ukrainischen Berichten über russische Raketenangriffe aus Belarus hat die Führung in Kiew Russland vorgeworfen, seinen Verbündeten Belarus in den Krieg hineinziehen zu wollen. «Der Angriff von heute steht in direkter Verbindung mit den Bemühungen des Kremls, Belarus als Mitkämpfer in den Krieg in der Ukraine hineinzuziehen», erklärte die Generaldirektion des ukrainischen Geheimdienstes, die dem Verteidigungsministerium unterstellt ist, am Samstag im Messengerdienst Telegram.