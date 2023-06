Kachowka-Staudamm: Flut zerstört Lebensraum von Tieren

Kachowa-Staudamm zerstört – Zoo überflutet

«Haustiere nicht an Ketten oder in Gehegen lassen»

Auf zahlreichen Videos und Bildern ist zu sehen, wie Tiere von den Fluten erfasst wurden. Auf einem ist beispielsweise zu sehen, wie ein ukrainischer Polizeibeamter einen Hund aus den Fluten rettet, der drohte zu ertrinken. Der «Kyiv Independent» schreibt, dass den Bewohnerinnen und Bewohnern in der Region Cherson geraten wird, ihre Haustiere nicht an Ketten, in Gehegen oder Käfigen zu lassen und sie sicher zu evakuieren, um sie vor dem Ertrinken in den Fluten des zerstörten Staudamms zu bewahren.