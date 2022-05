Deutschland dämpft Hoffnungen : Ukraine kassiert weitere Abfuhr bei Wunsch nach schnellem EU-Beitritt

Die Ukraine will möglichst schnell der Europäischen Union beitreten. Laut dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz dürfe es jedoch «keine Abkürzungen» in die EU geben.

Darum gehts Deutschlands Kanzler Scholz sieht die Ukraine nicht binnen «Monaten oder einigen Jahren» in der EU.

Stattdessen solle sich die EU darauf konzentrieren, die Ukraine «schnell und pragmatisch zu unterstützen»

Scholz verteidigt zudem die deutschen Lieferungen von schweren Waffen an die Ukraine.

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Erwartungen auf einen schnellen Beitritt der Ukraine zur EU gedämpft. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe Recht, wenn er darauf hinweise, dass der Beitrittsprozess «keine Sache von ein paar Monaten oder einigen Jahren» sei, sagte Scholz am Donnerstag im Bundestag in einer Regierungserklärung zum EU-Sondergipfel Ende Mai. Aus Fairness gegenüber anderen langjährigen Beitrittskandidaten auf dem Westbalkan dürfe es «keine Abkürzungen» in die EU geben.

Deshalb wolle sich die EU darauf konzentrieren, die Ukraine «schnell und pragmatisch zu unterstützen», sagte Scholz. Er verwies dabei auch auf einen von der EU-Kommission vorgeschlagenen Solidaritätsfonds für den milliardenschweren Wiederaufbau des Landes nach dem Ende des Krieges. Mit ihm werde die EU die Ukraine «auf ihrem europäischen Weg unterstützen», sagte Scholz. Die Vorarbeiten für den Wiederaufbaufonds, der sich aus Beiträgen der EU und internationaler Partner speisen solle, müssten nun beginnen, sagte Scholz.

Frankreich zählt zu den Ländern, die einer Erweiterung der EU zuletzt skeptisch gegenüberstanden. In einer Rede Anfang Mai hatte Macron die Schaffung einer «europäischen politischen Gemeinschaft» für die Ukraine und andere beitrittswillige Länder vorgeschlagen. Gleichzeitig dämpfte er die Hoffnungen auf einen schnellen EU-Beitritt der Ukraine. Das Verfahren könne «Jahrzehnte» dauern, sagte Macron in einer Rede im Europaparlament in Strassburg. Stattdessen plädierte er für eine verstärkte Zusammenarbeit mit Kiew.



«Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen»

Scholz hat ausserdem die Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine gegen Kritik in der Bevölkerung und aus der Politik verteidigt. «Einem brutal angegriffenen Land bei der Verteidigung zu helfen, darin liegt keine Eskalation. Sondern ein Beitrag dazu, den Angriff abzuwehren und damit schnellstmöglich die Gewalt zu beenden», sagte der sozialdemokratische Politiker am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin. Auch er mache sich Sorgen, sagte der Kanzler, betonte aber zugleich: «Uns alle eint ein Ziel: Russland darf diesen Krieg nicht gewinnen. Die Ukraine muss bestehen.»

Die deutsche Regierung stärke der Ukraine auch militärisch den Rücken, «überlegt, abgewogen und international eng abgestimmt», sagte Scholz. Es werde keine deutschen Alleingänge geben, die Regierung werde zudem nichts unternehmen, was die Nato zur Kriegspartei werden lassen.

