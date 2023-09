Ukraine-Krieg: 20-Minuten-Kriegsreporterin erzählt in Zürich über ihre Erfahrungen

«Es ist stockdunkel und unheimlich»

Derzeit befindet sich Ann in Slowjansk. Hier besucht sie eine Militärübung des ukrainischen Militärs. «Sie trainieren gerade, wie man russische Gräben einnimmt», erzählt sie am Mittwoch. Während ihres Besuchs in Slowjansk kommt sie in einem Einfamilienhaus unter, das ihr Fixer für sie gemietet hat. «Die Familie, die hier lebte, ist nach Odessa geflüchtet. Jetzt vermieten sie ihr Haus an Medienschaffende», so Ann. Ihren riesigen Schäferhund Bucks hat die Familie in Slowjansk zurückgelassen – er wird von Nachbarn versorgt.