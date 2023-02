Glencore: Ukraine-Krieg beschert Grossaktionär Ivan Glasenberg Rekordsumme

Glencore ist einer der weltweit grössten Exporteure von Kraftwerkskohle. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Baar ZG.

Der Grossaktionär Ivan Glasenberg trägt Schätzungen zufolge 170 Millionen Franken für die Staatskasse bei – allein 49 Millionen Franken dürften dabei an Rüschlikon gehen.

Unglaubliche 16 Milliarden Franken – so hoch soll laut der « Zürichsee-Zeitung » der Reingewinn des Baarer Kohle-Rohstoffhändlers Glencore sein. Damit habe sich der Gewinn gegenüber dem Vorjahr verdreifacht. Grund dafür sei der Krieg in der Ukraine – respektive dessen Auswirkungen: Weil weniger Länder Energieträger wie Gas und Öl aus Russland importierten, stiegen diverse Kunden wieder auf Kohle um.

In den Kassen der Glencore-Aktienträger klingelte es dadurch ebenfalls gewaltig. So auch bei Ivan Glasenberg: Der Glencore-Grossaktionär dürfte dadurch 500 Millionen Franken an Dividenden erhalten haben, schreibt die Zeitung weiter.