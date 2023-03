Ukraine News: Kreml erwartet langen Konflikt mit Westen

Spanien liefert nach Ostern sechs Leopard-Panzer an die Ukraine

Spanien wird der Ukraine nach Ostern die sechs versprochenen Leopard-Panzer liefern. «Diese sechs Kampfpanzer werden nach der Osterwoche in die Ukraine geliefert», sagte die spanische Verteidigungsministerin Margarita Robles am Mittwoch im Abgeordnetenhaus. Die spanische Armee teste die Panzer, bevor sie in der Woche ab dem 10. April geliefert werden.

Spanien hatte die geplante Lieferung im Februar verkündet. Die Panzer vom Typ 2A4 waren auf einem Stützpunkt im Norden Spaniens eingelagert und seit einigen Jahren nicht mehr benutzt worden. Deshalb hatten sie repariert werden müssen.

Spanien liefert sechs Leopard-Panzer des Typs 2A4 in die Ukraine Imago

Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez kündigte bei einem Besuch in Kiew am 23. Februar an, dass Spanien weitere vier Leopard-Panzer in die Ukraine schicken könne. «Diese vier zusätzlichen Panzer müssen repariert werden», sagte Robles. Sie machte keine Angaben dazu, wann diese weitere Lieferung in die Ukraine geschickt werden könnte.